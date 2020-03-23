В домах москвичей с карантином подъезды очистят особенно тщательно
В целях борьбы с распространением коронавируса московские власти приняли решение особенно тщательно обработать те подъезды, в которых живут находящиеся в карантине или на обсервации граждане. Усиленный режим уборки коснется только этих подъездов, потому что специально дезинфицировать остальные нет необходимости.
Основную борьбу с инфекцией в жилых домах ведет ГУП "Московский городской центр дезинфекции" при помощи коммунальщиков и других городских служб. Одновременно с мероприятиями по обеззараживанию помещений общего пользования коммунальщики стараются морально поддержать жителей таких подъездов, да и всех москвичей. Сотрудники нескольких управляющих компаний даже выложили в социальные сети фотографии, копирующие популярное фото малайзийских медиков. "Всегда с вами", "Моем, дезинфицируем, стараемся для вас" написано на листах бумаги, которые держат работники ЖКХ на этих фото.
”Особое внимание уделяется подъездам, где у жителей были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, а также там, где живут люди, находящиеся на 14-дневном карантине. Специалисты управляющих компаний проводят уборку таких подъездов три раза в день. Специальным обеззараживающим средством протираются оконные и дверные ручки, выключатели, поручни, перила, кнопки лифтов и домофонов, почтовые ящики, подоконники, а также дверцы и ручки загрузочных контейнеров мусоропроводов. В остальных московских подъездах регулярная влажная уборка проводится в усиленном режиме”. – пояснил глава столичного департамента ЖКХ Александр Соловьев.
В целом эпидемиологическая обстановка в городе остается спокойной, все инфраструктурные системы Москвы работают в штатном режиме, оснований для беспокойства нет.
Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса
От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США
Курс рубля сильно снизится
Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус
- Крымский мост несет угрозу России из-за COVID-19
- Резкий скачок: число зараженных COVID-19 в России возросло
- Вслед за крупой: в России могут опустеть полки с алкоголем
- Работа из дома: что станет с зарплатами в разгар коронавируса
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Рацион долгожителей: всего три продукта продлят молодость
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
Выбор читателей
- День Василисы: что нельзя делать 23 марта
- Анекдот дня на 23 марта
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Каменских в обтягивающем комбинезоне сделала громкое признание
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик