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В домах москвичей с карантином подъезды очистят особенно тщательно

В домах москвичей с карантином подъезды очистят особенно тщательно
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Основную борьбу с инфекцией в жилых домах ведет ГУП "Московский городской центр дезинфекции"

В целях борьбы с распространением коронавируса московские власти приняли решение особенно тщательно обработать те подъезды, в которых живут находящиеся в карантине или на обсервации граждане. Усиленный режим уборки коснется только этих подъездов, потому что специально дезинфицировать остальные нет необходимости.

Основную борьбу с инфекцией в жилых домах ведет ГУП "Московский городской центр дезинфекции" при помощи коммунальщиков и других городских служб. Одновременно с мероприятиями по обеззараживанию помещений общего пользования коммунальщики стараются морально поддержать жителей таких подъездов, да и всех москвичей. Сотрудники нескольких управляющих компаний даже выложили в социальные сети фотографии, копирующие популярное фото малайзийских медиков. "Всегда с вами", "Моем, дезинфицируем, стараемся для вас" написано на листах бумаги, которые держат работники ЖКХ на этих фото.

”Особое внимание уделяется подъездам, где у жителей были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, а также там, где живут люди, находящиеся на 14-дневном карантине. Специалисты управляющих компаний проводят уборку таких подъездов три раза в день. Специальным обеззараживающим средством протираются оконные и дверные ручки, выключатели, поручни, перила, кнопки лифтов и домофонов, почтовые ящики, подоконники, а также дверцы и ручки загрузочных контейнеров мусоропроводов. В остальных московских подъездах регулярная влажная уборка проводится в усиленном режиме”. – пояснил глава столичного департамента ЖКХ Александр Соловьев. 

В целом эпидемиологическая обстановка в городе остается спокойной, все инфраструктурные системы Москвы работают в штатном режиме, оснований для беспокойства нет.

Отдел информации

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