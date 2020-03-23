Отделения закрылись на карантин

"Почта России" прекратила прием посылок в ряд государств. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу компании, ограничения коснулись тех стран, которые сами прекратили обработку международной почты из-за коронавируса.

Не отправить посылку уже в Монголию, Кувейт, Перу, Ливию, Ливан, Эквадор, на Филиппины, острова Пасхи, Мальдивы, и еще в ряд государств.

В "Почте России" подчеркнули, что в мире нет еще ни одного случая заражения коронавирусом по почте. Вероятно, сотрудники почтовых служб вышеупомянутых стран находятся на карантине и не могут выполнять свою работу.

Ранее стало известно, что пенсионеров Москвы и Подмосковья обяжут соблюдать домашний режим. При этом за "сидение на карантине" пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями пообещали денежную помощь.