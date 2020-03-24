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Анекдот дня на 24 марта

Анекдот дня на 24 марта
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Забавная шутка от "Утра" зарядит позитивом на весь день

В столовую приходит мужчина и обращается к работнику:

– Здравствуйте, у вас есть супы?

– Ага, один есть.

– А какой?

– Гороховый рассольник!

Мужчина удивленно чешет затылок:

– Как так? Это же два супа?

Работник, ухмыляясь, отвечает ему:

– Не-а, теперь один! Нам свободная кастрюля нужна была!

Александра АКСЕНОВА

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