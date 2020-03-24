Щетки оказались переносчиком китайской инфекции

Гигиена – один из главных способов борьбы с COVID-19. Однако важно не только тщательно мыть руки, но и следить за полостью рта. Австралийский стоматолог Гамер Вердиан рассказал, как чистка зубов связана с распространением инфекции.

Коронавирус передается через слюну, поэтому нужно тщательно дезинфицировать свою зубную щетку. По словам эксперта, уничтожить бактерий поможет простая горячая вода.

Вердиан советует держать щетку под струей воды не менее 30 секунд перед нанесением зубной пасты, пишет Daily Mail. Этого, по словам известного стоматолога, будет достаточно, чтобы убить вредные бактерии. Таким образом, щетка перестанет быть переносчиком не только COVID-19, но и других болезней.

Специалист подчеркнул: важно полоскать рот средствами, содержащими пероксид водорода или бетадин. Это также снизит риск многих заболеваний.

Коронавирус нового типа еще плохо изучен, а над разработкой вакцины ученые стали работать недавно. В том числе ведутся споры и о происхождении инфекции. По некоторым данным, COVID-19 могли искусственно создать американские специалисты.