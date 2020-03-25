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На Украине скончался пациент с коронавирусом

Мужчина стал четвертой жертвой COVID-19 в стране

На Украине, в Тернопольской области умер 68-летний житель села Ковалевка Монастырского района, больной китайским вирусом. Об этом рассказала пресс-служба оперативного штаба местного горсовета. 

Где мужчина заразился, не известно. Сообщение опубликовали в "Фейсбук" представители оперштаба.

К 25 марта на Украине врачи подтвердили коронавирус у 113 человек в 13 областях. Четверо пациентов, включая 68-летнего мужчину, скончались. За все время вспышки COVID-19 в Незалежной лишь один больной выздоровел и выписался из больницы, сообщила агентству "Инетфакс-Украина" пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Полина ИВАНОВА

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