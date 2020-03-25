Президент выступит по телевидению в 15 часов дня

Владимир Путин готовит новую речь. Глава государства сделает публичное заявление о ситуации с коронавирусом в стране. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как передает телеканал RT, Путин писал текст своего выступления несколько часов. По информации телеграм-канала "Раньше всех. Ну почти", трансляция начнется около 15:00.

Как уточняет издание URA.RU, Путин отменил поездку в Санкт-Петербург, чтобы выступить перед россиянами.