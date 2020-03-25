Ранее в доме дипломата был найден труп с огнестрельным ранением головы

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве. Об этом в среду, 25 марта, сообщил замминистра МВД страны Антон Геращенко.

На своей странице в "Фейсбук" он написал, что пан Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве и в данный момент его везут в суд для избрания меры пресечения.



Напомним, 21 февраля 2020 г. в доме дипломата в селе Чайки Киевской области был обнаружен труп экс-руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого. У него была прострелена голова, а в руке находился пистолет. Как выяснилось позже, оружие принадлежит Кожаре.

Нынешний подозреваемый возглавлял МИД Незалежной с 2012-го по 2014 г., во времена президентства Виктора Януковича.

