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Партнеры Зеленского набили карманы на ситуации с коронавирусом

Партнеры Зеленского набили карманы на ситуации с коронавирусом
Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Два украинских предпринимателя взвинтили цены на тесты и маски

На фоне колоссального дефицита медицинского оборудования и средств защиты в период нынешней эпидемии COVID-19 два друга и бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского, связанные с ним еще со времен его актерской деятельности, неплохо зарабатывают в сложившейся ситуации. Об этом написал местный блогер Ярослав Бондаренко.

По его информации, один из соратников экс-комика, владелец известной украинской клиники Андрей Пальчевский смог нажиться на поддельных тестах. Так, в его частной медлаборатории анализ крови на коронавирус достигает цены в $600. При этом, в представитель Киевской горгосадминистрации утверждает, что в столице на наличие COVID-19 пациентов тестируют через слюну, всеми средствами для этого город обеспечен.

Действия другого товарища пана Зеленского, основателя другой клиники и депутата Верховной рады от "Слуги народа" Михаила Радуцкого явились причиной острого дефицита средств личной защиты в аптеках Незалежной, считает блогер.

Этот деятель скупил 28 млн масок и продал их в другую страну на общую сумму в 188 млн. гривен. По его мнению, такую деловую операцию Радуцкий не смог бы провернуть без поддержки высших должностных лиц государства, в том числе офиса президента, министерств, таможни, СБУ и самого Зеленского.

Напомним, в начале недели на Украину прибыла помощь из Китая в виде 20 тыс. тестов, 500 тыс. масок, спецодежды и прочего. Также Киев просит у Запада финансовой поддержки в борьбе против коронавируса.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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