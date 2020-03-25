Одних усилий властей против распространения эпидемии недостаточно

При борьбе с эпидемией нельзя допускать двух крайностей - паники и легкомыслия. На это указал кандидат медицинских наук, советник гендиректора Фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.

По его мнению, многие, в том числе врачи, недооценивают важность строгого соблюдения режима самоизоляции, использования масок, мытья рук. От такого отношения нужно срочно избавляться. В то же время, нагнетать обстановку, провоцируя людей скупать продукты и лекарства, также недопустимо.

"Нужно использовать проверенные источники информации о распространении коронавируса", – подчеркнул Ашихмин. В частности, он рекомендовал прислушиваться к рекомендациям ВОЗ и ориентироваться на данные, опубликованные на российском ресурсе стопкоронавирус.рф, передает "Взгляд".

Советник также призвал пожилых россиян ответственнее относиться к своему здоровью, поскольку коронавирус смертельно опасен для людей старше 55 лет. "В возрасте старше 80 лет каждый шестой погибает", – привел Ашихмин мрачную статистику.

В России к настоящему времени известно уже о 658 случаях заражения коронавирусом, в мире же число заболевших превысило 400 тысяч, и эпидемия пока не идет на спад.