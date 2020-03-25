Модельеры Незалежной не оставили ура-патриотов без национального символа в борьбе с COVID-19

Катастрофическая нехватка на Украине простых медицинских масок на фоне распространения пандемии коронавируса не стала помехой для создания модных атрибутов защиты от заразы для щирых украинцев.

Теперь патриоты страны могут спасаться от смертельной инфекции с помощью маски-вышиванки. Об этом написал в своем "Фейсбук" одесский журналист и сторонник анархизма Вячеслав Азаров. По его словам, появление такой продукции является закономерной реакцией "национального тоталитаризма", который обязательно будет ставить "свое тавро на всяких проявлениях сущего".

Азаров предположил, что такими шагами скоро на Украине вышиванки появятся и на гробах "по принципу, от колыбели до могилы".

В одном из комментариев пользовательница задалась вопросом, сколько будут стоить подобные маски, или их выдадут лишь патриотически настроенным украинцам.

Необходимо отметить, что в первый раз о появившихся в Незалежной масках-вышиванках сообщил в соцсети известный российский политолог Владимир Корнилов еще 11 марта. С долей сарказма он предположил, что теперь украинцам " "никакой вирус не страшен".

Ранее сегодня стало известно, как партнеры президента Украины Владимира Зеленского, владеющие частными медицинскими клиниками, набивают мошну на завышенных ценах на тесты и перепродажей за границу дефицитных масок.

