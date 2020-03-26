Жесткие меры будут действовать с 28 марта по 5 апреля

Москва перешла в режим боевой готовности, чтобы одолеть коронавирус. На сайте мэра города Сергея Собянина опубликована информация о дополнительных ограничительных мерах, которые будут введены в мегаполисе для того, чтобы пресечь распространение китайской инфекции.

В первую очередь распоряжение коснется мест общественного питания – ресторанов, баров, кафе и столовых. Им придется изменить режим работы. Изменения не грозят только тем заведениям, которые доставляют еду на дом.

Кроме того, работать перестанут магазины. Распоряжение не распространяется на аптеки, продуктвые маркеты и точки, где продают товары первой необходимости.

Столичные парки перестанут принимать гостей на время карантина. Москвичи и немногочисленные туристы не смогут попасть в "Царицыно", "Музеон" и другие зеленые зоны.

Власти города призвали временно перестать посещать салоны красоты и парикмахерские. Нужно постараться избегать посещения организаций, где для проведения процедур обязательно личное присутсвие. Исключением станут больницы и места, где оказывают первую помощь престарелым и нуждающимся.

Не рекомендуется бывать в церквах и храмах, опять же во избежание близкого контакта с другмими людьми.

На сайте мэра сделана ремарка и относительно отмены бесплатного проезда на общественном транспорте. Она не коснется студентов, которые заняты волонтерской деятельностью.

Ранее "Утро" сообщило последние новости о распространении COVID-19 на 26 марта.