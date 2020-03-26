Корень растения, из которого ее делают, тоже употребляют в пищу

Одной из самых полезных трав для сохранения мужской силы считается ферула. Растение часто используют в виде приправы в восточных странах, по запаху оно напоминает чеснок.

Настойка ферулы применяется как вспомогательное средство при лечении ряда заболеваний. Растение помогает избавиться от нервных нарушений, ослабляет артрит, а также защищает от вирусов и помогает избежать проблем с перееданием.

Полезные свойства приправы из него известны с древности. Ее применяют для восстановления потенции после 50 лет. Экстракты из корней и семян растения влияют на силы в постели, сообщает автор канала "Балканский знахарь" в "Яндекс Дзене".

В народной медицине известна настойка ферулы на водке и отвары на воде. Перед употреблением этих средств надо проконсультироваться с лечащим врачом.

Ранее "Утро" рассказало о необычном десерте, который поможет улучшить потенцию после 50 лет.