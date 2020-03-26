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Мгновенное похудение: вкусные рецепты напитков из имбиря

Мгновенное похудение: вкусные рецепты напитков из имбиря
Фото: pixabay.com
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Полезное растение быстро избавит от лишнего веса

Чтобы сбросить несколько лишних килограммов к лету, совсем не обязательно сидеть на жестких диетах. Похудеть помогут правильное питание и умеренные физические нагрузки. Ускорит метаболизм имбирь – средства из корня этого растения не только избавят от лишних килограммов, но и укрепят иммунитет. Кроме того, напитки для похудения еще и очень вкусные.

Первое средство – лимонно-медовый коктейль с имбирем. Для приготовления такого напитка необходимо измельчить два лимона и 200 г очищенного корня имбиря. Добавляем 100 г меда, тщательно перемешиваем и настаиваем в стеклянной банке в течение недели, делится рецептом автор Яндекс.Дзен-канала "Похудеть – легко!".

Когда смесь настоится, каждое утро смешиваем одну столовую ложку имбирной массы с 250 мл горячей воды. Автор блога советует пить это народное средство для похудения за 30 минут до завтрака.

Чтобы сбросить лишний вес быстро и эффективно, также можно приготовить напиток на основе имбиря из кефира. В блендер заливаем 250 мл обезжиренного кефира, 2 чайные ложки корня имбиря, чайную ложку корицы и щепотку красного перца. Все тщательно перемешиваем – средство готово!

Автор материала советует пить коктейль для похудения сразу после приготовления. По его словам, делать это лучше за 30 минут до еды: пряный напиток притупит чувство голода и убережет от переедания.

Однако следует помнить, что народные средства подошли конкретному человеку. Перед их применением стоит проконсультироваться с врачом, чтобы не навредить организму. 

Ранее специалисты рассказали, какие овощи мешают сбросить лишний вес.

Карина СИРАЗОВА

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