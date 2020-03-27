Воздействие на точки и эрогенные зоны восстановят мужскую силу даже в запущенных стадиях

Повысить потенцию в домашних условиях после 50 и даже после 60 лет поможет общеукрепляющий массаж. Благодаря ему организм избавляется с усталостью, укрепляется иммунная система.

Однако в запущенной стадии потери полового влечения такой процедурой не обойтись. Но, как говорится, нет безвыходных ситуаций. На помощь в борьбе с мужским бессилием придет точечный массаж.

Необходимые точки расположены на конечностях и спине. Чтобы их найти, есть простой способ. Кладем левую руку ладонью вниз, касаемся косточек запястья указательным и средним пальцами правой руки, затем смещаем их на несколько сантиметров к вверх по направлению к локтю и плечу.

На стопах волшебные точки есть на пятках: в центре и на внутренних сторонах, пишет автор канала "Секреты Здоровья" "Яндекс.Дзен". Также легко определить нужные места на спине. Для этого необходимо сесть прямо, положив руки между копчиком и поясницей как можно ближе к позвоночнику, чтобы пальцы смотрели вниз. Массировать следует точки рядом со средним пальцем.

Не лишним будет для повышения потенции эротический массаж. Без второй половинки здесь не обойтись, как и без интимной атмосферы. А вот массаж простаты не требует вмешательства другого человека. Между тем следует не забывать, что перед проведением любой из процедур нужно посоветоваться со специалистом, дабы не навредить своему здоровью.

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