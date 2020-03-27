Массаж в домашних условиях быстро повысит потенцию после 50 лет
Повысить потенцию в домашних условиях после 50 и даже после 60 лет поможет общеукрепляющий массаж. Благодаря ему организм избавляется с усталостью, укрепляется иммунная система.
Однако в запущенной стадии потери полового влечения такой процедурой не обойтись. Но, как говорится, нет безвыходных ситуаций. На помощь в борьбе с мужским бессилием придет точечный массаж.
Необходимые точки расположены на конечностях и спине. Чтобы их найти, есть простой способ. Кладем левую руку ладонью вниз, касаемся косточек запястья указательным и средним пальцами правой руки, затем смещаем их на несколько сантиметров к вверх по направлению к локтю и плечу.
На стопах волшебные точки есть на пятках: в центре и на внутренних сторонах, пишет автор канала "Секреты Здоровья" "Яндекс.Дзен". Также легко определить нужные места на спине. Для этого необходимо сесть прямо, положив руки между копчиком и поясницей как можно ближе к позвоночнику, чтобы пальцы смотрели вниз. Массировать следует точки рядом со средним пальцем.
Не лишним будет для повышения потенции эротический массаж. Без второй половинки здесь не обойтись, как и без интимной атмосферы. А вот массаж простаты не требует вмешательства другого человека. Между тем следует не забывать, что перед проведением любой из процедур нужно посоветоваться со специалистом, дабы не навредить своему здоровью.
Ранее "Утро" рассказало о чудо-салате, который избавит от проблем с потенцией. Также поможет улучшить ее необычный десерт.
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