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Гимнастика после 60 лет: упражнения от боли в коленях

Гимнастика после 60 лет: упражнения от боли в коленях
Фото: Андрей Самсонов/ТАСС
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Небольшая зарядка продлит молодость и укрепит организм

Спорт – залог здоровья на долгие годы. Физические нагрузки укрепляют иммунитет и продлевают молодость, именно поэтому так важно вести активный образ жизни. Особенно это касается пожилых людей, которые чаще страдают от боли в суставах и мышцах.

Чтобы чувствовать себя здоровым и бодрым, специалисты советуют ежедневно выполнять комплекс простых упражнений для коленей и поясницы. Лечебная гимнастика для пожилых укрепит сосуды, нервную систему, а также благоприятно повлияет на иммунитет. Кроме того, несложные движения ускоряют обмен веществ и повышают уровень кислорода в тканях.

Перед выполнением спортивных упражнений для здоровья необходимо сделать разминку. Для этого вращаем тазом по кругу. Затем делаем повороты корпусом из стороны в сторону и боковые наклоны.

Следующее упражнение выполняем лежа на спине. Ноги сгибаем в коленях, упираясь ими в пол. На вдохе медленно поднимаем таз, а на выдохе – опускаем.

Также, чтобы замедлить старение, можно сесть с согнутыми коленями на пол и прижать их к туловищу. Затем отрываемся от земли, пытаясь удержаться лишь с помощью рук.

Такой небольшой комплекс простых упражнений после 60 лет избавит от боли в суставах, а также равномерно распределит нагрузку на спину. Кроме того, гимнастика для суставов улучшит координацию движения и укрепит опорно-двигательный аппарат.

Здоровый образ жизни – это просто! Однако все упражнения для пенсионеров лучше выполнять только после консультации специалиста и сразу же останавливаться при возникновении неприятных ощущений.

Ранее специалисты рассказали о простых занятиях, которые продлят красоту и молодость после 50 лет.

Карина СИРАЗОВА

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