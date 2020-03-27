Мигрени и апатия: в апреле Землю атакуют затяжные магнитные бури
В апреле жителей планеты, помимо коронавируса, подстерегает еще одна головная боль – во всех смыслах этого слова. Болезненное состояние и недомогание обеспечат магнитные бури.
Их в предстоящем месяце, который начнется с геомагнитного возмущения, ожидается сразу семь. В первый день апреля средняя солнечная активность будет наблюдаться с 7:00 до 10:00 часов.
Менее заметные колебания ожидаются 7 числа в послеобеденное время – с 14:00 до 16:00. Как правило, бури слабой интенсивности сопровождаются лишь повышенной тревожностью.
А вот 18 апреля Земле угрожает мощное магнитное излучение продолжительностью 4 часа. Мигрени в комплекте с апатией и вялостью будут обеспечены метеозависимым людям.
Однако, если есть больше овощей и фруктов и отложить физические нагрузки, то можно существенно облегчить страдания в этот день. Эффект будет от чая с мятой и исключения из рациона жирной пищи и алкоголя. Также полезны прогулки на улице и общение в приятной компании, но в период коронавирусной изоляции этот способ теряет свою актуальность.
Перечисленные выше советы помогут пережить геомагнитное возмущение 20 апреля и затяжную бурю в период с 28 по 30 число, предупреждает "Rsute". В эти дни возможны слабость и сонливость. Привести себя в чувства помогут контрастный душ и свежий воздух.
В то же время, согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, тяжелый день ожидает человечество лишь 15 апреля. В этот день специалисты прогнозируют возбужденную магнитосферу ниже уровня слабой бури.
Предыдущая магнитная буря обеспечила россиян неприятным днем 13 марта, которое в 2020 г. выпало на пятницу.
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