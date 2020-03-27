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Секрет долголетия: что есть после 50 лет

Секрет долголетия: что есть после 50 лет
Фото: pixabay.com
продолжениеХранится годами: рецепт продукта для выживания
Всего три простых продукта замедлят старение и могут предотвратить рак

Правильный рацион – основа здорового организма и долгой молодости. Чтобы хорошо выглядеть после 50 лет, необходимо питаться лишь полезной пищей. Замедлить старение и избавиться от многих опасных болезней помогут всего три простых продукта, которые нужно употреблять ежедневно.

Один из главных секретов долгожителей – горячая вода натощак. Жидкость укрепляет иммунитет, нормализует водный баланс, сохраняет кожу упругой, а внутренние органы – здоровыми. Именно поэтому в течение дня необходимо выпивать не менее 1,5 л чистой воды, рекомендует автор Яндекс.Дзен-канала "Документ Здоровья".

По его словам, вслед за водой по утрам нужно есть гречневую кашу. В крупе содержится огромное количество кальция, магния, фосфора и многих других полезных веществ. Кроме того, гречка снижает давление и помогает избавиться от болезней желудочно-кишечного тракта.

Третий продукт рациона долгожителей – зелень и свежие овощи. По словам врачей, особенно полезны укроп и петрушка, поэтому нельзя их недооценивать, пишет автор блога. Овощи выводят из организма вредные вещества, а петрушка предотвращает развитие рака и других не менее опасных болезней. 

Однако стоит помнить, что научных доказательств этой теории нет. 

Чтобы сохранить молодость на долгие годы, также необходимо заниматься лечебной гимнастикой. "Утро" поделилось упражнениями, которые делают японские долгожители.

Карина СИРАЗОВА

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