Пеммикан из мяса насыщает надолго

Пеммикан используется в походах и путешествиях уже несколько веков. Мясная смесь, приготовленная особым образом, хранится от нескольких месяцев до лет. В ней содержится большое количество калорий: пеммикан можно добавить в горячие блюда или есть отдельно.

Ингредиенты для пеммикана: мясо – 1 чашка, жир – 1 чашка, ягоды для начинки – 1 чашка.

Приготовление пеммикана:

С мяса перед высушиванием срезаем весь жир и нарезаем на тонкие кусочки или полоски. Высушиваем их в духовке на низкой температуре до состояния, пока они не начнут трескаться. Добавляем к ним соль для продления хранения, тщательно обливаем в ней мясо.

Высушенное мясо измельчаем до состояния порошка: легче всего это сделать в блендере. В смесь можно добавить ягоды, джем или орехи по вкусу.

Добавляем к ингредиентам жир в жидком состоянии, он не должен пузыриться. Смешиваем продукты в однородную массу.

Пеммикан хранится в бумаге, сверху обернутой тканью, или в герметичной упаковке в темном и сухом месте. Для хранения не нужны низкие температуры.

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