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Хранится годами: рецепт продукта для выживания

Хранится годами: рецепт продукта для выживания
Фото: pixabay.com
Пеммикан из мяса насыщает надолго

Пеммикан используется в походах и путешествиях уже несколько веков. Мясная смесь, приготовленная особым образом, хранится от нескольких месяцев до лет. В ней содержится большое количество калорий: пеммикан можно добавить в горячие блюда или есть отдельно. 

Ингредиенты для пеммикана: мясо  – 1 чашка, жир – 1 чашка, ягоды для начинки – 1 чашка. 

Приготовление пеммикана

С мяса перед высушиванием срезаем весь жир и нарезаем на тонкие кусочки или полоски. Высушиваем их в духовке на низкой температуре до состояния, пока они не начнут трескаться. Добавляем к ним соль для продления хранения, тщательно обливаем в ней мясо. 

Высушенное мясо измельчаем до состояния порошка: легче всего это сделать в блендере. В смесь можно добавить ягоды, джем или орехи по вкусу. 

Добавляем к ингредиентам жир в жидком состоянии, он не должен пузыриться. Смешиваем продукты в однородную массу. 

Пеммикан хранится в бумаге, сверху обернутой тканью, или в герметичной упаковке в темном и сухом месте. Для хранения не нужны низкие температуры. 

Ранее "Утро" поделилось рецептом диетических куриных котлет.
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Алина ПОПЛАВСКАЯ

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