Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Без вреда для фигуры: рецепт диетических куриных котлет

Без вреда для фигуры: рецепт диетических куриных котлет
Фото: pixabay.com
Приготовить вкусное и сочное блюдо получится даже без особых кулинарных навыков

Куриные котлеты – не просто сытное горячее, оно вдобавок считается диетическим. Если вы внимательно следите за фигурой, смело ешьте небольшую порцию за обедом. Нежное и сочное мясо курицы отлично утолит голод, берите его с собой на работу или в поездку. Его можно подавать к гречке, рису, макаронам. Блюдо украсит торжественный стол.

Ингредиенты на 4 порции:

  • Филе курицы – 700 г
  • Сливочное масло – 100 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 2 ст. л.
  • Зелень – 15 г
  • Чеснок
  • Растительное масло
  • Соль
  • Перец
  • Специи

Пищевая и энергетическая ценность:

Калорийность 130 – 140 ккал.

Белки – 12 г

Жиры – 7 г

Углеводы – 7 г

Пошаговый рецепт сочных котлет из курицы:

Шаг 1

На первом этапе приготовления диетического блюда нарежьте мелкими кубиками сливочное масло и положите его в морозильник. Затем помойте куриное филе, обсушите и пропустите через мясорубку.

Шаг 2

Теперь подготовьте фарш для котлет из курицы: смешайте мясо с измельченной зеленью, яйцом, спрессованным чесноком, приправами и специями. Добавьте замороженное масло и тщательно вымесите руками.

Шаг 3

Сформируйте из фарша диетические котлеты и обваляйте в муке. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Теперь жарьте куриные котлеты, пока с каждой стороны не появится золотистая корочка. Через 5 – 6 минут сочное и диетическое блюдо по простому рецепту будет готово.

Подавать котлеты лучше горячими. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом диетического блюда на обед.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса

От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США

Курс рубля сильно снизится

Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей