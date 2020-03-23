Без вреда для фигуры: рецепт диетических куриных котлет
Куриные котлеты – не просто сытное горячее, оно вдобавок считается диетическим. Если вы внимательно следите за фигурой, смело ешьте небольшую порцию за обедом. Нежное и сочное мясо курицы отлично утолит голод, берите его с собой на работу или в поездку. Его можно подавать к гречке, рису, макаронам. Блюдо украсит торжественный стол.
Ингредиенты на 4 порции:
- Филе курицы – 700 г
- Сливочное масло – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 2 ст. л.
- Зелень – 15 г
- Чеснок
- Растительное масло
- Соль
- Перец
- Специи
Пищевая и энергетическая ценность:
Калорийность 130 – 140 ккал.
Белки – 12 г
Жиры – 7 г
Углеводы – 7 г
Пошаговый рецепт сочных котлет из курицы:
Шаг 1
На первом этапе приготовления диетического блюда нарежьте мелкими кубиками сливочное масло и положите его в морозильник. Затем помойте куриное филе, обсушите и пропустите через мясорубку.
Шаг 2
Теперь подготовьте фарш для котлет из курицы: смешайте мясо с измельченной зеленью, яйцом, спрессованным чесноком, приправами и специями. Добавьте замороженное масло и тщательно вымесите руками.
Шаг 3
Сформируйте из фарша диетические котлеты и обваляйте в муке. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Теперь жарьте куриные котлеты, пока с каждой стороны не появится золотистая корочка. Через 5 – 6 минут сочное и диетическое блюдо по простому рецепту будет готово.
Подавать котлеты лучше горячими. Приятного аппетита!
Ранее "Утро" поделилось рецептом диетического блюда на обед.
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