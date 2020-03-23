Приготовить вкусное и сочное блюдо получится даже без особых кулинарных навыков

Куриные котлеты – не просто сытное горячее, оно вдобавок считается диетическим. Если вы внимательно следите за фигурой, смело ешьте небольшую порцию за обедом. Нежное и сочное мясо курицы отлично утолит голод, берите его с собой на работу или в поездку. Его можно подавать к гречке, рису, макаронам. Блюдо украсит торжественный стол.

Ингредиенты на 4 порции:

Филе курицы – 700 г

Сливочное масло – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 2 ст. л.

Зелень – 15 г

Чеснок

Растительное масло

Соль

Перец

Специи

Пищевая и энергетическая ценность:

Калорийность 130 – 140 ккал.

Белки – 12 г

Жиры – 7 г

Углеводы – 7 г

Пошаговый рецепт сочных котлет из курицы:

Шаг 1

На первом этапе приготовления диетического блюда нарежьте мелкими кубиками сливочное масло и положите его в морозильник. Затем помойте куриное филе, обсушите и пропустите через мясорубку.

Шаг 2

Теперь подготовьте фарш для котлет из курицы: смешайте мясо с измельченной зеленью, яйцом, спрессованным чесноком, приправами и специями. Добавьте замороженное масло и тщательно вымесите руками.

Шаг 3

Сформируйте из фарша диетические котлеты и обваляйте в муке. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Теперь жарьте куриные котлеты, пока с каждой стороны не появится золотистая корочка. Через 5 – 6 минут сочное и диетическое блюдо по простому рецепту будет готово.

Подавать котлеты лучше горячими. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом диетического блюда на обед.