Диетический салат: рецепт легкого блюда на обед
Овощной салат с яичными блинами станет отличным вариантом блюда на обед для тех, кто сидит на диете. Эта закуска не только низкокалорийная, но и невероятно сытная. К тому же, простое блюдо можно приготовить всего за 20 минут.
Ингредиенты для диетического салата:
- Яйцо – 3 шт.
- Капуста – 300 г
- Морковь – 1 шт.
- Зелень
- Майонез
- Соль
- Перец
- Растительное масло
Пошаговый рецепт салата для похудения:
Шаг 1
Чтобы приготовить простой салат на обед, сначала необходимо нарезать овощи. Капусту мелко нашинковать – можно использовать белокочанную или пекинскую. Морковь почистить и натереть.
Шаг 2
Далее готовим яичные блины, которые сделают салат не только легким, но и сытным. Яйца взбиваем в миске и выпекаем тонкие блины на растительном масле. Готовый ингредиент для салата остудить и нарезать небольшими полосками – будет удобнее, если скрутить блины в рулет.
Шаг 3
Теперь нарезаем зелень. Для диетического салата отлично подойдет петрушка, базилик или зеленый лук. Кроме того, можно добавить свежий огурец или кукурузу.
Шаг 4
Все продукты перемешать в одной емкости и добавить специи по вкусу. Блюдо можно заправить майонезом, а можно растительным маслом – так в салате будет меньше калорий.
Диетический салат готов, блюдо можно подавать на стол. Приятного аппетита!
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