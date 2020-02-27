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Диетический салат: рецепт легкого блюда на обед

Диетический салат: рецепт легкого блюда на обед
Фото: pixabay.com
Избавиться от лишнего веса поможет низкокалорийный перекус

Овощной салат с яичными блинами станет отличным вариантом блюда на обед для тех, кто сидит на диете. Эта закуска не только низкокалорийная, но и невероятно сытная. К тому же, простое блюдо можно приготовить всего за 20 минут.

Ингредиенты для диетического салата:

  • Яйцо – 3 шт.
  • Капуста – 300 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Зелень
  • Майонез
  • Соль
  • Перец
  • Растительное масло

Пошаговый рецепт салата для похудения:

Шаг 1

Чтобы приготовить простой салат на обед, сначала необходимо нарезать овощи. Капусту мелко нашинковать – можно использовать белокочанную или пекинскую. Морковь почистить и натереть.

Шаг 2

Далее готовим яичные блины, которые сделают салат не только легким, но и сытным. Яйца взбиваем в миске и выпекаем тонкие блины на растительном масле. Готовый ингредиент для салата остудить и нарезать небольшими полосками – будет удобнее, если скрутить блины в рулет.

Шаг 3

Теперь нарезаем зелень. Для диетического салата отлично подойдет петрушка, базилик или зеленый лук. Кроме того, можно добавить свежий огурец или кукурузу.

Шаг 4

Все продукты перемешать в одной емкости и добавить специи по вкусу. Блюдо можно заправить майонезом, а можно растительным маслом – так в салате будет меньше калорий.

Диетический салат готов, блюдо можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом слоеного рыбного салата, который можно приготовить всего за 15 минут.

Карина СИРАЗОВА

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