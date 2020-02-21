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Слоеный рыбный салат: рецепт простого блюда за 15 минут

Слоеный рыбный салат: рецепт простого блюда за 15 минут
Фото: pixabay.com
Закуска подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного застолья

Чтобы подать рыбный салат, совсем не обязательно закупаться дорогими продуктами – будет достаточно всего пяти ингредиентов, которые у многих найдутся в холодильнике. Кроме того, приготовление этого блюда займет не больше 15 мин, а его яркий внешний вид сделает праздничным любой прием пищи.

Ингредиенты для слоеного салата:

  • Консервированная рыба – 250 г
  • Лук – 1 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Плавленый сыр – 1 шт.
  • Майонез

Пошаговый рецепт рыбного салата:

Шаг 1

Блюдо формируем слоями. Для начала разминаем рыбные консервы вилкой и выкладываем на тарелку. Рыба для салата может быть любой. Лук нарезать мелкими кубиками и выложить сверху, смазав его майонезом.

Шаг 2

Чтобы приготовить этот простой салат, яйца варим вкрутую, а затем натираем отдельно белки и желтки. Сначала выкладываем белки, смазываем слой майонезом и посыпаем сверху измельченными желтками.

Шаг 3

Снова добавляем в простое блюдо майонез и посыпаем тертым плавленым сыром – это и станет последним слоем вкусного салата.

Когда блюдо пропитается, его сразу можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом слоеного салата всего из трех продуктов.

Карина СИРАЗОВА

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