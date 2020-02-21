Закуска подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного застолья

Чтобы подать рыбный салат, совсем не обязательно закупаться дорогими продуктами – будет достаточно всего пяти ингредиентов, которые у многих найдутся в холодильнике. Кроме того, приготовление этого блюда займет не больше 15 мин, а его яркий внешний вид сделает праздничным любой прием пищи.

Ингредиенты для слоеного салата:

Консервированная рыба – 250 г

Лук – 1 шт.

Яйца – 3 шт.

Плавленый сыр – 1 шт.

Майонез

Пошаговый рецепт рыбного салата:

Шаг 1

Блюдо формируем слоями. Для начала разминаем рыбные консервы вилкой и выкладываем на тарелку. Рыба для салата может быть любой. Лук нарезать мелкими кубиками и выложить сверху, смазав его майонезом.

Шаг 2

Чтобы приготовить этот простой салат, яйца варим вкрутую, а затем натираем отдельно белки и желтки. Сначала выкладываем белки, смазываем слой майонезом и посыпаем сверху измельченными желтками.

Шаг 3

Снова добавляем в простое блюдо майонез и посыпаем тертым плавленым сыром – это и станет последним слоем вкусного салата.

Когда блюдо пропитается, его сразу можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом слоеного салата всего из трех продуктов.