Слоеный рыбный салат: рецепт простого блюда за 15 минут
Чтобы подать рыбный салат, совсем не обязательно закупаться дорогими продуктами – будет достаточно всего пяти ингредиентов, которые у многих найдутся в холодильнике. Кроме того, приготовление этого блюда займет не больше 15 мин, а его яркий внешний вид сделает праздничным любой прием пищи.
Ингредиенты для слоеного салата:
- Консервированная рыба – 250 г
- Лук – 1 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Плавленый сыр – 1 шт.
- Майонез
Пошаговый рецепт рыбного салата:
Шаг 1
Блюдо формируем слоями. Для начала разминаем рыбные консервы вилкой и выкладываем на тарелку. Рыба для салата может быть любой. Лук нарезать мелкими кубиками и выложить сверху, смазав его майонезом.
Шаг 2
Чтобы приготовить этот простой салат, яйца варим вкрутую, а затем натираем отдельно белки и желтки. Сначала выкладываем белки, смазываем слой майонезом и посыпаем сверху измельченными желтками.
Шаг 3
Снова добавляем в простое блюдо майонез и посыпаем тертым плавленым сыром – это и станет последним слоем вкусного салата.
Когда блюдо пропитается, его сразу можно подавать на стол. Приятного аппетита!
Ранее "Утро" поделилось рецептом слоеного салата всего из трех продуктов.
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