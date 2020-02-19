Всего три продукта: рецепт быстрого слоеного салата
Приготовить красивый праздничный салат можно всего из трех продуктов, причем его вкус не будет уступать многослойным сложным блюдам с множеством ингредиентов. Кроме того, сочетание этих продуктов отлично подойдет в качестве начинки для аппетитной выпечки.
Ингредиенты для салата:
- Мясо (легкое) – 400 г
- Лук – 4 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Майонез – по вкусу
- Соль, перец
Пошаговый рецепт приготовления салата:
Шаг 1
Рецепт этого блюда очень прост и совсем не требует особых кулинарных навыков. Чтобы приготовить слоеный салат, необходимо залить мясо водой и вымачивать его в течение 1 часа. Для этого блюда лучше всего взять легкое, но можно выбрать любую другую часть.
Шаг 2
Варим мясо 10 мин в соленой воде, а затем пропускаем его через мясорубку. Добавляем соль, перец и обжариваем легкое на растительном масле около 30 минут. Чтобы мясо получилось сочным, в конце можно добавить воды и немного потушить его.
Шаг 3
Лук нарезать мелкими кубиками и натереть морковь. Затем по отдельности обжарить овощи, пока они не станут золотистого цвета. Все готово, теперь можно собирать вкусный салат.
Шаг 4
Блюдо формируем, выкладывая ингредиенты слоями. Сначала легкое, затем лук, а после – морковь. Далее повторяем слои в той же последовательности. Их можно, по желанию, смазывать майонезом или сметаной – так салат будет более сочным.
Блюдо готово! На стол этот простой салат можно подать с веточкой укропа или любой другой зеленью.
Ранее "Утро" поделилось рецептом праздничного салата с курицей.
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