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Всего три продукта: рецепт быстрого слоеного салата

Всего три продукта: рецепт быстрого слоеного салата
Кадр youtube.com
Аппетитное блюдо станет отличной начинкой для пирога

Приготовить красивый праздничный салат можно всего из трех продуктов, причем его вкус не будет уступать многослойным сложным блюдам с множеством ингредиентов. Кроме того, сочетание этих продуктов отлично подойдет в качестве начинки для аппетитной выпечки.

Ингредиенты для салата:

  • Мясо (легкое) – 400 г
  • Лук – 4 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Майонез – по вкусу
  • Соль, перец

Пошаговый рецепт приготовления салата:

Шаг 1

Рецепт этого блюда очень прост и совсем не требует особых кулинарных навыков. Чтобы приготовить слоеный салат, необходимо залить мясо водой и вымачивать его в течение 1 часа. Для этого блюда лучше всего взять легкое, но можно выбрать любую другую часть.

Шаг 2

Варим мясо 10 мин в соленой воде, а затем пропускаем его через мясорубку. Добавляем соль, перец и обжариваем легкое на растительном масле около 30 минут. Чтобы мясо получилось сочным, в конце можно добавить воды и немного потушить его.

Шаг 3

Лук нарезать мелкими кубиками и натереть морковь. Затем по отдельности обжарить овощи, пока они не станут золотистого цвета. Все готово, теперь можно собирать вкусный салат.

Шаг 4

Блюдо формируем, выкладывая ингредиенты слоями. Сначала легкое, затем лук, а после – морковь. Далее повторяем слои в той же последовательности. Их можно, по желанию, смазывать майонезом или сметаной – так салат будет более сочным.

Блюдо готово! На стол этот простой салат можно подать с веточкой укропа или любой другой зеленью.

Ранее "Утро" поделилось рецептом праздничного салата с курицей.

Фоторепортаж
Минимум усилий: самый быстрый салат на Новый год
Кадр youtube.com Фото: ITAR-TASS
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Кадр youtube.com
Карина СИРАЗОВА

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