Аппетитное блюдо станет отличной начинкой для пирога

Приготовить красивый праздничный салат можно всего из трех продуктов, причем его вкус не будет уступать многослойным сложным блюдам с множеством ингредиентов. Кроме того, сочетание этих продуктов отлично подойдет в качестве начинки для аппетитной выпечки.

Ингредиенты для салата:

Мясо (легкое) – 400 г

Лук – 4 шт.

Морковь – 2 шт.

Майонез – по вкусу

Соль, перец

Пошаговый рецепт приготовления салата:

Шаг 1

Рецепт этого блюда очень прост и совсем не требует особых кулинарных навыков. Чтобы приготовить слоеный салат, необходимо залить мясо водой и вымачивать его в течение 1 часа. Для этого блюда лучше всего взять легкое, но можно выбрать любую другую часть.

Шаг 2

Варим мясо 10 мин в соленой воде, а затем пропускаем его через мясорубку. Добавляем соль, перец и обжариваем легкое на растительном масле около 30 минут. Чтобы мясо получилось сочным, в конце можно добавить воды и немного потушить его.

Шаг 3

Лук нарезать мелкими кубиками и натереть морковь. Затем по отдельности обжарить овощи, пока они не станут золотистого цвета. Все готово, теперь можно собирать вкусный салат.

Шаг 4

Блюдо формируем, выкладывая ингредиенты слоями. Сначала легкое, затем лук, а после – морковь. Далее повторяем слои в той же последовательности. Их можно, по желанию, смазывать майонезом или сметаной – так салат будет более сочным.

Блюдо готово! На стол этот простой салат можно подать с веточкой укропа или любой другой зеленью.

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