Вместо "Мимозы": рецепт многослойного салата с секретным ингредиентом
"Мимоза" часто украшает стол в праздники, однако приготовить салат можно совершенно по-новому. Для этого в традиционный рецепт нужно добавить яблоки, благодаря которым вкус других продуктов станет намного интереснее.
Продукты:
филе горбуши – 400 г
морковь – 5 шт.
картофель – 5 шт.
яйцо – 5 шт.
зеленое яблоко – 1 шт.
зеленый лук, укроп, майонез, лимонный сок, соль
Способ приготовления:
1. Рецепт этого салата напоминает традиционную "Мимозу", но все же отличается от привычного многим блюда. Его лучше формировать с помощью специального кулинарного кольца, которое заранее нужно поместить на тарелку.
2. Первым слоем салата выкладываем половину отварного картофеля, его нужно немного посолить и смазать майонезом. Горбушу отварить, остудить и разобрать на мелкие кусочки. Можно также использовать и консервированную. Половину рыбы выложить следующим слоем, снова смазать майонезом и посыпать мелко нарезанным зеленым луком и укропом.
3. Морковь отварить и мелко натереть. Половину выложить сверху зелени, добавить майонез. Далее повторяем слои из картофеля, горбуши и моркови, каждый смазывая майонезом.
4. Свежести салату придадут кисло-сладкие яблоки, они дополнят вкус других ингредиентов и к тому же отлично сочетаются с горбушей. Зеленые фрукты очистить от кожуры, натереть на мелкой терке и сбрызнуть лимонным соком. Яблоки выкладываем следующим слоем и снова смазываем майонезом.
5. Яйца сварить вкрутую и отделить желтки от белка. Тертыми белками покрыть предыдущий слой, добавить майонеза и присыпать измельченными желтками.
6. Салат с горбушей почти готов. Блюдо осталось лишь убрать в холодильник на три часа, чтобы все слои пропитались между собой. Снимаем кулинарное кольцо – и салат можно подавать на стол.
Приятного аппетита!
Ранее "Утро" опубликовало рецепт многослойного салата-конкурента "Селедки под шубой".
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