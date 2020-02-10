Необычное сочетание продуктов придаст закуске изысканный вкус

Заменит традиционные праздничные блюда на семейном застолье слоеный салат "Графский". Приготовить его совсем не сложно, но подача блюда по-настоящему поразит гостей. А благодаря сочетанию продуктов салат обладает необычным пикантным вкусом.

Ингредиенты:

Картофель – 3 шт.

Свекла – 1 шт.

Мясо – 300 г

Чернослив – 50 г

Яйцо – 4 шт.

Грецкие орехи – 50 г

Майонез, соль, зелень.

Способ приготовления:

Рецепт этого салата очень прост: необходимо лишь приготовить все ингредиенты и затем выложить их слоями. Для начала сварить картофель в мундире, свеклу и яйца. Все продукты остудить и почистить. Также в соленой воде отварить мясо – можно взять говядину или курицу.

Картофель и свеклу нарезать кубиками среднего размера. Когда все продукты готовы, можно собирать салат. Первым на тарелку выложить картофель. Все слои "Графского" салата необходимо аккуратно выровнять и смазать майонезом, чтобы он получился сочным и красивым. Далее – свекла. Нарезанное небольшими кубиками мясо выложить третьим слоем и тоже добавить майонез.

Чернослив нарезать и выложить сверху мяса. Следующий слой будет состоять из тертых яичных белков. Салат почти готов, осталось лишь присыпать его измельченными желтками – это будет последний слой и уже без майонеза.

Теперь блюдо необходимо украсить грецкими орехами и, по желанию, зеленью. Перед подачей на стол поставить "Графский" салат на один час в холодильник, чтобы он пропитался.

Приятного аппетита!

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