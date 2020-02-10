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"Графский" салат с черносливом: рецепт аппетитного блюда для застолья

"Графский" салат с черносливом: рецепт аппетитного блюда для застолья
Кадр youtube.com
Необычное сочетание продуктов придаст закуске изысканный вкус

Заменит традиционные праздничные блюда на семейном застолье слоеный салат "Графский". Приготовить его совсем не сложно, но подача блюда по-настоящему поразит гостей. А благодаря сочетанию продуктов салат обладает необычным пикантным вкусом.

Ингредиенты:

Картофель – 3 шт.
Свекла – 1 шт.
Мясо – 300 г
Чернослив – 50 г
Яйцо – 4 шт.
Грецкие орехи – 50 г
Майонез, соль, зелень.

Способ приготовления:

Рецепт этого салата очень прост: необходимо лишь приготовить все ингредиенты и затем выложить их слоями. Для начала сварить картофель в мундире, свеклу и яйца. Все продукты остудить и почистить. Также в соленой воде отварить мясо – можно взять говядину или курицу.

Картофель и свеклу нарезать кубиками среднего размера. Когда все продукты готовы, можно собирать салат. Первым на тарелку выложить картофель. Все слои "Графского" салата необходимо аккуратно выровнять и смазать майонезом, чтобы он получился сочным и красивым. Далее – свекла. Нарезанное небольшими кубиками мясо выложить третьим слоем и тоже добавить майонез.

Чернослив нарезать и выложить сверху мяса. Следующий слой будет состоять из тертых яичных белков. Салат почти готов, осталось лишь присыпать его измельченными желтками – это будет последний слой и уже без майонеза.

Теперь блюдо необходимо украсить грецкими орехами и, по желанию, зеленью. Перед подачей на стол поставить "Графский" салат на один час в холодильник, чтобы он пропитался.

Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом легкого салата со свеклой без мяса.

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Фото:zen.yandex.ru/olgamatvey Фото:zen.yandex.ru/olgamatvey Фото:zen.yandex.ru/olgamatvey
Фото:zen.yandex.ru/olgamatvey Фото:zen.yandex.ru/olgamatvey Фото:zen.yandex.ru/olgamatvey
Карина СИРАЗОВА

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