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Необычное сочетание: салат из курицы с секретным ингредиентом

Необычное сочетание: салат из курицы с секретным ингредиентом
Кадр youtube.com
Простой рецепт угощения для праздничного стола

Для приготовления этого блюда потребуется совсем немного времени, а вкус приятно удивит всех гостей. Найти ингредиенты можно в любом супермаркете, а интересный вкус салату придаст секретный продукт – редька.

Ингредиенты

Куриная грудка – 1 шт.

Шампиньоны свежие – 200 гр.  

Лук шалот или репчатый – 1 шт.

Соевый соус  -1 ст.л.

Бальзамический уксус – 1 ч.л.

Мед – 1 ч.л.

Майонез

Этапы приготовления

Первым делом отвариваем в подсоленной воде куриную грудку. Затем разбираем ее на волокна или режем соломкой.

Далее готовим маринад. Смешиваем соевый соус, бальзамический уксус и мед. В эту смесь кладем курицу и оставляем на 5 часов.

Далее режем шампиньоны и лук, обжариваем все на оливковом масле.

Радьку нужно натереть на терке для корейской моркови. Затем все охлажденные ингредиенты смешиваем, добавляем немного соли и майонеза.

Таков рецепт салата с курицей и шампиньонами. Ранее "Утро" публиковало рецепт вкусного салата с необычной подачей. 

Дарья ПЕТРОВА

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