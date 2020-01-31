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Сырные рулеты с морковью: рецепт быстрой закуски к праздничному столу

Сырные рулеты с морковью: рецепт быстрой закуски к праздничному столу
Кадр youtube.com
Сливочный вкус блюда по-настоящему поразит гостей

Накрыть стол к неожиданному приходу гостей намного проще, чем кажется на первый взгляд. Для закуски отлично подойдут сырные рулеты с морковью и яйцом. Это простое блюдо обладает необычным сливочным вкусом благодаря сочетанию продуктов, а на его приготовление уйдет не больше десяти минут.

Ингредиенты:

Морковь по-корейски – 150 г
Яйца – 2 шт.
Плавленый сыр для бургеров
Сметана – 1 ст. л.
Укроп

Способ приготовления:

Сваренные вкрутую яйца измельчить в блендере вместе с морковью и одной ложкой сметаны. Рецепт приготовления закуски очень прост: необходимо мелко нарезать укроп и аккуратно выложить его ровным слоем на доске.

Затем сверху зелени положить квадратик плавленого сыра. Из одной штуки получится один рулет. По краю сыра распределить массу из яйца и моркови, а затем аккуратно свернуть в трубочку, делится рецептом автор Яндекс.Дзен-канала "Оля готовит".

Полученную закуску нужно присыпать укропом, чтобы он хорошо прилип. Таким же образом свернуть оставшийся сыр.

Быстрая закуска к застолью готова. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом запеченных в духовке гнезд из фарша с яйцом.

Фоторепортаж
Шедевр: экспресс-закуска к праздничному столу
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Карина СИРАЗОВА

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