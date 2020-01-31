Сливочный вкус блюда по-настоящему поразит гостей

Накрыть стол к неожиданному приходу гостей намного проще, чем кажется на первый взгляд. Для закуски отлично подойдут сырные рулеты с морковью и яйцом. Это простое блюдо обладает необычным сливочным вкусом благодаря сочетанию продуктов, а на его приготовление уйдет не больше десяти минут.

Ингредиенты:

Морковь по-корейски – 150 г

Яйца – 2 шт.

Плавленый сыр для бургеров

Сметана – 1 ст. л.

Укроп

Способ приготовления:

Сваренные вкрутую яйца измельчить в блендере вместе с морковью и одной ложкой сметаны. Рецепт приготовления закуски очень прост: необходимо мелко нарезать укроп и аккуратно выложить его ровным слоем на доске.

Затем сверху зелени положить квадратик плавленого сыра. Из одной штуки получится один рулет. По краю сыра распределить массу из яйца и моркови, а затем аккуратно свернуть в трубочку, делится рецептом автор Яндекс.Дзен-канала "Оля готовит".

Полученную закуску нужно присыпать укропом, чтобы он хорошо прилип. Таким же образом свернуть оставшийся сыр.

Быстрая закуска к застолью готова. Приятного аппетита!

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