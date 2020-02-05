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Для праздников и будней: рецепт простого и сытного салата с кальмарами

Для праздников и будней: рецепт простого и сытного салата с кальмарами
Кадр youtube.com
Любители морепродуктов оценят блюдо по достоинству

Этот салат не оставит никого равнодушным: ни тех, кто его будет готовить, ни собравшихся за столом. Он прост, как яичница.

На приготовление салата уйдет не больше времени, чем на чтение его рецепта. Блюдо может спасти праздничный ужин, а также обед в будни. А фанаты морепродуктов готовы есть его хоть каждый день. 

В салат входят такие ингредиенты, как тушка кальмара, белокочанная капуста (100 г), два отварных яйца, банка консервированной кукурузы, соль и майонез. Обитатель морских глубин чистится и опускается в кипящую воду на три минуты – не больше, иначе кальмар станет "резиновым".

Затем его необходимо промыть холодной водой и нарезать тонкими полосками, как и капусту, которая перемешивается руками до тех пор, пока не пустит сок. Яйца следует пропустить через крупную терку. Все ингредиенты перемешиваются вместе с кукурузой и заправляются майонезом. Также можно добавить в салат зелень. 

Автор Яндекс Дзен канала "Меню со вкусом" советует готовить блюдо непосредственно перед застольем. У салата на передержке сильно пострадают вкусовые качества. 

Ранее "Утро" рассказало, как приготовить "Поцелуй любовницы".

Фоторепортаж
Готовить несколько минут: рецепт простейшего салата на всю семью
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
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Ксения АНДРЕЕВА

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