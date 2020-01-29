Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Полный восторг: сытный салат с ветчиной и сыром накормит всю семью

Полный восторг: сытный салат с ветчиной и сыром накормит всю семью
Кадр youtube.com
Приготовить аппетитное блюдо под силу даже неопытному кулинару

Вопрос: "Что приготовить на ужин?, – разрешен. Ведь блюда вкуснее, чем сытный салат с ветчиной и сыром, не найти. 

Рецепт невероятно просто в приготовлении. В блюдо входят самые обычные ингредиенты. Итак, для питательного салата на 3-4 порции необходимы 100 г ветчины и столько же твердого сыра, огурец, 2-3 вареных яйца, зеленый лук и майонез или любая другая заправка. Как правило, те, кто на диете, избегают высококалорийного соуса и предпочитают готовить его в домашних условиях. 

А теперь по очереди добавляем в емкость брусочки из ветчины, соломку из огурца, кубики из яиц и тертый сыр. Туда же кладем мелко порезанный зеленый лук. В конце аппетитный салат заправляется майонезом. 

"Попробуйте приготовить, не пожалеете", – резюмирует автор Яндекс Дзен канала "Рецепты. салаты, закуски, выпечка". 

Прекрасным дополнением к ужину станут деревенские пироги с картофелем и мясом. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу

Стало известно, почему звезду сериала "Моя прекрасная няня" скрывают от всех

Россиянам закроют путь в ЕС из-за Крыма

В черный список угодили те, кто проводили выборы в Госсовет республики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей