Приготовить аппетитное блюдо под силу даже неопытному кулинару

Вопрос: "Что приготовить на ужин?, – разрешен. Ведь блюда вкуснее, чем сытный салат с ветчиной и сыром, не найти.

Рецепт невероятно просто в приготовлении. В блюдо входят самые обычные ингредиенты. Итак, для питательного салата на 3-4 порции необходимы 100 г ветчины и столько же твердого сыра, огурец, 2-3 вареных яйца, зеленый лук и майонез или любая другая заправка. Как правило, те, кто на диете, избегают высококалорийного соуса и предпочитают готовить его в домашних условиях.

А теперь по очереди добавляем в емкость брусочки из ветчины, соломку из огурца, кубики из яиц и тертый сыр. Туда же кладем мелко порезанный зеленый лук. В конце аппетитный салат заправляется майонезом.

"Попробуйте приготовить, не пожалеете", – резюмирует автор Яндекс Дзен канала "Рецепты. салаты, закуски, выпечка".

Прекрасным дополнением к ужину станут деревенские пироги с картофелем и мясом.