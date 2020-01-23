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"Супер!": закуска "Николашка" идеально подойдет к крепким напиткам

"Супер!": закуска "Николашка" идеально подойдет к крепким напиткам
Фото: pixabay.com
Необычное сочетание сразу трех вкусов не оставит никого равнодушным за столом

Закуска "Николашка" – излюбленный рецепт императора Николая II. Поэтому ее и назвали в честь последнего российского монарха. 

Для приготовления хозяйкам понадобятся только три ингредиента, которые, к слову, практически всегда есть на каждой кухне. Итак, закуска состоит из лимона, сахара или сахарной пудры и кофе.

К последнему ингредиенту предъявляется повышенное требование. Он должен быть обязательно натуральным молотым.

"Растворимый не подойдет!", – предупреждает автор Яндекс Дзен канала "Кухня наизнанку". 

Незамысловат и сам процесс приготовления. Всего-то, согласно рецепту, нужно нарезать кружочками кислый цитрусовый фрукт, посыпать его сверху сладким песком и кофе. Именно в такой последовательности. Для ювелирной работы пригодится сито. Однако можно насыпать сахара и кофе на лимон с помощью ложки.

Альтернативным вариантом является половинчатое покрытие тропического плода, то есть 50/50. На одну его сторону следует насыпать сахар, на другую – кофе. Тех, кто распробовал закуску пленит необычное сочетание сразу трех вкусов: кислого, сладкого и горького. 

"Супер!" – резюмирует интернет-кулинар.

Подавать закуску лучше к крепким напиткам.

Ранее "Утро" поделилось рецептом невероятно простого и быстрого салата "Три минуты". 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Ржущий гость
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Утро - это дебилы, слов нет. Целая статья о том, что коньяк хорошо идет под лимон с сахаром.
Каюсь, кофе забыл, но это на любителя.
А еще он хорош под сигару, просто под крепкий кофе, под оливки.
У некоторых под шашлычок, а у некоторых под поцелуй.
Блин, четыре строки написал, а информации в три раза больше выдал))))
Гость
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Так кофе или соль?!
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