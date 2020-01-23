Необычное сочетание сразу трех вкусов не оставит никого равнодушным за столом

Закуска "Николашка" – излюбленный рецепт императора Николая II. Поэтому ее и назвали в честь последнего российского монарха.

Для приготовления хозяйкам понадобятся только три ингредиента, которые, к слову, практически всегда есть на каждой кухне. Итак, закуска состоит из лимона, сахара или сахарной пудры и кофе.

К последнему ингредиенту предъявляется повышенное требование. Он должен быть обязательно натуральным молотым.

"Растворимый не подойдет!", – предупреждает автор Яндекс Дзен канала "Кухня наизнанку".

Незамысловат и сам процесс приготовления. Всего-то, согласно рецепту, нужно нарезать кружочками кислый цитрусовый фрукт, посыпать его сверху сладким песком и кофе. Именно в такой последовательности. Для ювелирной работы пригодится сито. Однако можно насыпать сахара и кофе на лимон с помощью ложки.

Альтернативным вариантом является половинчатое покрытие тропического плода, то есть 50/50. На одну его сторону следует насыпать сахар, на другую – кофе. Тех, кто распробовал закуску пленит необычное сочетание сразу трех вкусов: кислого, сладкого и горького.

"Супер!" – резюмирует интернет-кулинар.

Подавать закуску лучше к крепким напиткам.

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