Закуску сможет приготовить даже начинающий кулинар

Этот салат можно сделать очень быстро – нужно только заранее отварить рис.

Взять по 100 г консервированного тунца, риса и консервированной кукурузы, 1 свежий огурец, а также майонез и соль по вкусу. Для приготовления салата потребуется всего 4 шага.

Сначала нужно отварить рис до готовности. Затем слить жидкость из банок с тунцом и кукурузой. Свежий огурец порезать маленькими кубиками. Смешать все подготовленные ингредиенты, заправить салат майонезом, посолить по вкусу. Необычное блюдо представил автор блога "Рецепты вкусных салатов" на "Яндекс Дзен".

"Утро" напоминает, что из тунца также можно сделать салат с авокадо, а для праздничного вечера можно выбрать рецепт салата "Загадка для гостей". Кроме того, любителям быстрых блюд понравится сытный салат "Аленушка" с мясом и сыром.