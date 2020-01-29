Аппетитное блюдо идеально подойдет для любого застолья

Салат с курицей "Загадка для гостей" уникален тем, что определить все его ингредиенты практически невозможно. Кроме того, блюдо выглядит необычно и ярко, что делает его идеальным как для праздничного стола, так и для тихих семейных вечеров.

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт.

Куриное филе – 200 г

Огурцы – 3 шт.

Лук – 1 шт.

Мука – 1 ст. л.

Крахмал – 1 ст. л.

Майонез – 3 ст. л.

Соль, перец.

Способ приготовления салата:

Яйца взбить в миске, к ним добавить соль и черный перец. Затем аккуратно вмешать муку и крахмал, хорошо взбить еще раз, чтобы не было комочков. Благодаря крахмалу блины будут более тонкими и прочными. Печь блинчики нужно на смазанной маслом сковороде. Из четырех яиц получится около пяти – шести штук.

Готовые блины разрезать на тонкие полоски. Чтобы сделать это быстрее, автор Яндекс.Дзен-канала "Кухня наизнанку" советует сначала положить их друг на друга и свернуть в рулет. Далее нужно нарезать свежие огурцы такими же тонкими полосками.

Курицу запечь в духовке или отварить и порезать на небольшие кусочки, можно разобрать руками на волокна. Лук нарезать полукольцами и обжарить на сковороде, хотя его можно добавлять в салат и свежим.

Все ингредиенты готовы, осталось лишь собрать блюдо. Для этого нужно перемешать все продукты между собой и заправить майонезом или любой другой заправкой. Теперь можно подавать салат "Загадка для гостей" к столу.

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