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Необычно и празднично: рецепт салата "Загадка для гостей"

Необычно и празднично: рецепт салата "Загадка для гостей"
Кадр youtube.com
Аппетитное блюдо идеально подойдет для любого застолья

Салат с курицей "Загадка для гостей" уникален тем, что определить все его ингредиенты практически невозможно. Кроме того, блюдо выглядит необычно и ярко, что делает его идеальным как для праздничного стола, так и для тихих семейных вечеров.

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт.
Куриное филе – 200 г
Огурцы – 3 шт.
Лук – 1 шт.
Мука – 1 ст. л.
Крахмал – 1 ст. л.
Майонез – 3 ст. л.
Соль, перец.

Способ приготовления салата:

Яйца взбить в миске, к ним добавить соль и черный перец. Затем аккуратно вмешать муку и крахмал, хорошо взбить еще раз, чтобы не было комочков. Благодаря крахмалу блины будут более тонкими и прочными. Печь блинчики нужно на смазанной маслом сковороде. Из четырех яиц получится около пяти – шести штук.

Готовые блины разрезать на тонкие полоски. Чтобы сделать это быстрее, автор Яндекс.Дзен-канала "Кухня наизнанку" советует сначала положить их друг на друга и свернуть в рулет. Далее нужно нарезать свежие огурцы такими же тонкими полосками.

Курицу запечь в духовке или отварить и порезать на небольшие кусочки, можно разобрать руками на волокна. Лук нарезать полукольцами и обжарить на сковороде, хотя его можно добавлять в салат и свежим.

Все ингредиенты готовы, осталось лишь собрать блюдо. Для этого нужно перемешать все продукты между собой и заправить майонезом или любой другой заправкой. Теперь можно подавать салат "Загадка для гостей" к столу.

Ранее "Утро" поделилось рецептом диетического салата с тунцом и авокадо.

Фоторепортаж
Готовить несколько минут: рецепт простейшего салата на всю семью
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Карина СИРАЗОВА

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