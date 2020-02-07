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Всепобеждающий вкус: салат "Виктория" сбережет семейный бюджет

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Ингредиенты для аппетитного блюда есть под рукой практически у каждой хозяйки

Сытный и невероятно вкусный салат с фасолью и курицей "Виктория" – бюджетное блюдо для всей семьи. Для его приготовления не требуется каких-то экзотических продуктов, а сам процесс занимает минимум времени. 

Фото: pixabay.com

Подавать его можно и в праздники, и в будни. Салат станет полноценным обедом и ужином, а также легко составит компанию другим блюдам на столе. 

Фото: pixabay.com

В рецепт салата "Виктории" входят:

– половина отварной куриной грудки;

– 5 маринованных огурчиков;

– красный лук (1 шт.);

– 200 г консервированной красной фасоли;

– помидор.

Фото: pixabay.com

Для заправки используется майонез, однако для приверженцев правильного питания больше подойдет соус из греческого йогурта и горчицы. 

Фото: pixabay.com

Приступаем к приготовлению салата. Все ингредиенты, кроме фасоли, которая продается уже в готовом виде, необходимо мелко порезать, перемешать и посолить.

Фото: pixabay.com

Как известно, "Виктория" с латинского переводится как "победа". Возможно, такое название салат получил за всепобеждающий вкус.

Фото: pixabay.com

Ранее "Утро" поделилось рецептом простого и сытного салата с кальмарами.

Ксения АНДРЕЕВА

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