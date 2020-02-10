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Привет из детства: простой рецепт популярного в СССР салата

Привет из детства: простой рецепт популярного в СССР салата
Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Любимое блюдо готовится на раз-два и состоит из самых дешевых ингредиентов

Бытует мнение, что в Советском Союзе все жили одинаково. А хорошо или плохо – зависело от ряда факторов.

Однако многие вспоминают советское детство с теплотой и трепетом, особенно продукты времен дефицита. Ностальгия возникает и по приготовленным мамой и бабушкой блюдам.

Один из таких рецептов – популярный в 70-80 годы салат. Для его приготовления потребуются два вареных яйца, морковь, 3-4 зубчика чеснока, два плавленных сырка хорошего качества, 2-3 столовые ложки майонеза и соль по вкусу.  

Морковь и яйца следует потереть, яйца – порезать. Выдавить в данное ассорти чеснок и заправить майонезом. 

На этом приготовление салата родом из советского прошлого завершено. Готовится он проще некуда, а на вкус – пальчики оближешь. Приятного аппетита! 

Лайфхак для экспресс-чистки яиц. Чтобы они лучше чистились, сразу после варки их необходимо положить на 3-5 минут в холодную воду. 

Ранее "Утро" поделилось бюджетным рецептом салата "Виктория". 

Ксения АНДРЕЕВА

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