Любимое блюдо готовится на раз-два и состоит из самых дешевых ингредиентов

Бытует мнение, что в Советском Союзе все жили одинаково. А хорошо или плохо – зависело от ряда факторов.

Однако многие вспоминают советское детство с теплотой и трепетом, особенно продукты времен дефицита. Ностальгия возникает и по приготовленным мамой и бабушкой блюдам.

Один из таких рецептов – популярный в 70-80 годы салат. Для его приготовления потребуются два вареных яйца, морковь, 3-4 зубчика чеснока, два плавленных сырка хорошего качества, 2-3 столовые ложки майонеза и соль по вкусу.

Морковь и яйца следует потереть, яйца – порезать. Выдавить в данное ассорти чеснок и заправить майонезом.

На этом приготовление салата родом из советского прошлого завершено. Готовится он проще некуда, а на вкус – пальчики оближешь. Приятного аппетита!

Лайфхак для экспресс-чистки яиц. Чтобы они лучше чистились, сразу после варки их необходимо положить на 3-5 минут в холодную воду.

Ранее "Утро" поделилось бюджетным рецептом салата "Виктория".