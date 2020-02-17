Покорит гурманов: рецепт салата "Изумрудная роза"
Сытный и необычный салат "Изумрудная роза" легко приготовить. Благодаря сочетанию простых ингредиентов это блюдо обладает отличным вкусом. А интересная подача удивит даже привередливых гурманов: на любом застолье угощение обязательно захотят попробовать. "Утро" предлагает пошаговый рецепт салата с курицей.
Ингредиенты:
Куриное филе – 300 г
Грибы – 150 г
Сыр – 100 г
Яйца – 3 шт.
Луковица – 1 шт.
Огурцы – 2 шт.
Киви – 2 шт.
Гранат - по вкусу
Майонез
Соль
Уксус
Пошаговый рецепт салата с курицей:
Шаг 1
Мелко нарезаем лук, перекладываем в маленькую емкость, добавляем 1/2 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара и 2 ст. л. уксуса. По рецепту, заливаем теплой водой, хорошенько перемешиваем, оставляем на 15 минут мариноваться. Далее откидываем лук на дуршлаг, чтобы вся влага стекла.
Шаг 2
Отвариваем в подсоленной воде куриное филе, добавляем туда лавровый лист и черный перец. Затем остужаем и нарезаем на мелкие кусочки. Отправляем в глубокую миску.
Шаг 3
Белые грибы (по рецепту можно заменить на шампиньоны) нарезаем и смешиваем с куриным филе. Затем отвариваем и мелко нарезаем куриные яйца.
Шаг 4
Натираем сыр (для этого используем крупную терку) и отправляем ко всем ингредиентам. Добавляем маринованный лук, солим, перчим, заправляем салат майонезом и как следует перемешиваем.
Шаг 5
Перекладываем салат в салатницу. Нарезаем тонкими ломтями огурец и киви. Выкладываем их по кругу, имитируя лепестки розы.
Шаг 6
Согласно рецепту, засыпаем салат ягодами граната. Блюдо готово – пора к столу!
Ранее "Утро" поделилось рецептом салата с курицей "Белая береза".
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