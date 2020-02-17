Гости будут в восторге от простого вкусного блюда

Сытный и необычный салат "Изумрудная роза" легко приготовить. Благодаря сочетанию простых ингредиентов это блюдо обладает отличным вкусом. А интересная подача удивит даже привередливых гурманов: на любом застолье угощение обязательно захотят попробовать. "Утро" предлагает пошаговый рецепт салата с курицей.

Ингредиенты:

Куриное филе – 300 г

Грибы – 150 г

Сыр – 100 г

Яйца – 3 шт.

Луковица – 1 шт.

Огурцы – 2 шт.

Киви – 2 шт.

Гранат - по вкусу

Майонез

Соль

Уксус

Пошаговый рецепт салата с курицей:

Шаг 1

Мелко нарезаем лук, перекладываем в маленькую емкость, добавляем 1/2 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара и 2 ст. л. уксуса. По рецепту, заливаем теплой водой, хорошенько перемешиваем, оставляем на 15 минут мариноваться. Далее откидываем лук на дуршлаг, чтобы вся влага стекла.

Шаг 2

Отвариваем в подсоленной воде куриное филе, добавляем туда лавровый лист и черный перец. Затем остужаем и нарезаем на мелкие кусочки. Отправляем в глубокую миску.

Шаг 3

Белые грибы (по рецепту можно заменить на шампиньоны) нарезаем и смешиваем с куриным филе. Затем отвариваем и мелко нарезаем куриные яйца.

Шаг 4

Натираем сыр (для этого используем крупную терку) и отправляем ко всем ингредиентам. Добавляем маринованный лук, солим, перчим, заправляем салат майонезом и как следует перемешиваем.

Шаг 5

Перекладываем салат в салатницу. Нарезаем тонкими ломтями огурец и киви. Выкладываем их по кругу, имитируя лепестки розы.

Шаг 6

Согласно рецепту, засыпаем салат ягодами граната. Блюдо готово – пора к столу!

Ранее "Утро" поделилось рецептом салата с курицей "Белая береза".