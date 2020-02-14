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Салат с курицей "Белая береза" украсит праздничный стол

Салат с курицей "Белая береза" украсит праздничный стол
Кадр youtube.com
Пошаговый рецепт вкусного блюда осилит любая хозяйка

Удивить гостей во время праздничного застолья просто – нужно лишь подать оригинальный салат "Белая береза". Не только вид этого блюда, но и вкус не оставит равнодушным никого из собравшихся. А украшение подойдет и для салата с курицей, и для любого другого.

Ингредиенты для приготовления салата:

  • Куриное филе – 300 г
  • Грибы – 300 г
  • Маринованные огурцы – 2 шт.
  • Яйца – 5 шт.
  • Сыр – 200 г
  • Маслины
  • Зеленый лук
  • Петрушка
  • Майонез
  • Соль
  • Перец

Пошаговый рецепт салата:

Шаг 1

Рецепт этого блюда очень прост. Куриную грудку отварить и остудить. Грибы тонко разрезать вдоль и обжарить на растительном масле. Яйца сварить вкрутую.

Шаг 2

Теперь формируем простой салат с курицей. Мелко нарезанное мясо выложить на тарелку первым слоем, смазать майонезом и слегка поперчить. Небольшое количество грибов оставить для украшения блюда, остальные равномерно распределить сверху куриного филе.

Шаг 3

Маслины и огурцы нарезать соломкой и выложить следующим слоем. Далее, чтобы приготовить салат на праздник, добавляем зеленый лук. Тертые яйца распределяем сверху зелени, смазываем майонезом и посыпаем тертым сыром.

Шаг 4

Вкусный салат почти готов, осталось лишь украсить его. Майонезом рисуем березу, а маслинами украшаем ствол дерева. Из мелко нарезанного лука делаем ветви.

Шаг 5

Нижнюю часть блюда из курицы украшаем петрушкой и грибами – продукты будут имитировать кусты. Слоеный салат готов, можно подавать на стол.

Ранее "Утро" поделилось рецептом многослойного салата на праздник с горбушей и яблоками.

Фоторепортаж
Готовить несколько минут: рецепт простейшего салата на всю семью
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Карина СИРАЗОВА

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