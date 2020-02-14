Салат с курицей "Белая береза" украсит праздничный стол
Удивить гостей во время праздничного застолья просто – нужно лишь подать оригинальный салат "Белая береза". Не только вид этого блюда, но и вкус не оставит равнодушным никого из собравшихся. А украшение подойдет и для салата с курицей, и для любого другого.
Ингредиенты для приготовления салата:
- Куриное филе – 300 г
- Грибы – 300 г
- Маринованные огурцы – 2 шт.
- Яйца – 5 шт.
- Сыр – 200 г
- Маслины
- Зеленый лук
- Петрушка
- Майонез
- Соль
- Перец
Пошаговый рецепт салата:
Шаг 1
Рецепт этого блюда очень прост. Куриную грудку отварить и остудить. Грибы тонко разрезать вдоль и обжарить на растительном масле. Яйца сварить вкрутую.
Шаг 2
Теперь формируем простой салат с курицей. Мелко нарезанное мясо выложить на тарелку первым слоем, смазать майонезом и слегка поперчить. Небольшое количество грибов оставить для украшения блюда, остальные равномерно распределить сверху куриного филе.
Шаг 3
Маслины и огурцы нарезать соломкой и выложить следующим слоем. Далее, чтобы приготовить салат на праздник, добавляем зеленый лук. Тертые яйца распределяем сверху зелени, смазываем майонезом и посыпаем тертым сыром.
Шаг 4
Вкусный салат почти готов, осталось лишь украсить его. Майонезом рисуем березу, а маслинами украшаем ствол дерева. Из мелко нарезанного лука делаем ветви.
Шаг 5
Нижнюю часть блюда из курицы украшаем петрушкой и грибами – продукты будут имитировать кусты. Слоеный салат готов, можно подавать на стол.
Ранее "Утро" поделилось рецептом многослойного салата на праздник с горбушей и яблоками.
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