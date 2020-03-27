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Самые смешные анекдоты за неделю

Самые смешные анекдоты за неделю
Фото: pixabay.com
Свежие анекдоты от "Утра" зарядят позитивом

Во времена карантина из-за вспышки коронавируса в России сохранить хорошее настроение поможет качественная шутка.  Подборка горячих анекдотов. 

  • Был сегодня в продовольственном магазине. Действительно, гречки нет, молока тоже, полки пустые и туалетную бумагу всю купили. Я начал скандалить с менеджером, он позвал охранников. В итоге меня вывели на улицу и попросили в мебельном магазине больше не появляться.


  • Многие говорят вместо "термометр" слово "градусник", но почему тогда "весы" не заменяют "килограммником"?


  • Во время пандемии особую опасность представляют собой добрые, общительные и позитивные люди – именно они и разносят заразу. А злобные, замкнутые и неприятные люди, которых обычно все сторонятся, оказываются самыми безопасными. Держитесь подальше от хороших людей!   


****

У одного из чиновников спрашивают:

– Что именно влияют на падение рубля?

Он задумался и несколько минут молчит.

Репортер интересуется:

– Вы что уснули?

– Нет, хочу припомнить, что не влияет…


* * * * 

– Любимая, что бы ты хотела на день рождения?

– Дорогой, я оплати мне отпуск на Кубе

– Ладно, а куб из чего сделать? 


Дарья ПЕТРОВА

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