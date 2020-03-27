Самые смешные анекдоты за неделю
Свежие анекдоты от "Утра" зарядят позитивом
Во времена карантина из-за вспышки коронавируса в России сохранить хорошее настроение поможет качественная шутка. Подборка горячих анекдотов.
- Был сегодня в продовольственном магазине. Действительно,
гречки нет, молока тоже, полки пустые и туалетную бумагу всю купили. Я начал
скандалить с менеджером, он позвал охранников. В итоге меня вывели на улицу и
попросили в мебельном магазине больше не появляться.
- Многие говорят вместо "термометр" слово "градусник", но почему тогда "весы" не заменяют "килограммником"?
- Во время пандемии особую опасность представляют собой добрые, общительные и позитивные люди – именно они и разносят заразу. А злобные, замкнутые и неприятные люди, которых обычно все сторонятся, оказываются самыми безопасными. Держитесь подальше от хороших людей!
****
У одного из чиновников спрашивают:
– Что именно влияют на падение рубля?
Он задумался и несколько минут молчит.
Репортер интересуется:
– Вы что уснули?
– Нет, хочу припомнить, что не влияет…
* * * *
– Любимая, что бы ты хотела на день рождения?
– Дорогой, я оплати мне отпуск на Кубе
– Ладно, а куб из чего сделать?
новости партнеров
Загрузка...
День Федора-Скотника: почему 27 марта нельзя смотреться в зеркало
Издревле пожилые люди боялись увидеть вместо своего отражения смерть
Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов
Новости партнеров
Самое читаемое
Загрузка...
Фоторепортаж
12043 новости
Коронавирус в мире
- У Бориса Джонсона выявили COVID-19
- Лидер Rammstein заразился коронавирусом
- Актер из "Клана Сопрано" умер от коронавируса
- На Кубе умер россиянин с коронавирусом
645 новости
Здоровье
- Убийца вируса: названа польза и вред чеснока после 50 лет
- Мгновенное похудение: вкусные рецепты напитков из имбиря
- Приправа с запахом чеснока решит проблемы с потенцией после 50 лет
2565 новости
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Коронавирус в России: главное
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик