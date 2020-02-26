О русском языке и Украине: самые смешные шутки Задорнова
Михаил Задорнов умер в ноябре 2017 года. Однако его шутки зрители не могут забыть спустя годы. В социальных сетях регулярно публикуют лучшие отрывки из выступлений сатирика. "Утро" решило вспомнить его самые смешные шутки.
О водителях
Водитель видит в зеркало заднего вида, что за его автомобилем встал другой. Выходит, видит за рулем девушку, которая спрашивает, что, мол, встал посреди дороги. На что мужчина спокойно отвечает, что она может объехать его. На что автоледи выдает: "Ага, объехать! Сам мигает то направо, то налево!.. Откуда я знаю, куда ты сейчас повернешь?!".
О русском языке
Объявление рядом с пляжем: "На грибках не вешаться!"
О детях
Страшный инцидент в детском саду №10. Там дети одной из групп захватили воспитательницу и в течение нескольких часов издевались над ней. Заставили женщину есть манную кашу, петь песенку про елочку, а затем спать днем. Отдать измученного воспитателя дети согласились только родителям.
О празднике
Во время празднования Нового года обычно произносят такой тост: "Ну, давай, за здоровье выпьем!". Пить за здоровье − это то же самое, что воевать за мир. А еще любят говорить: "Ну, давай, долгих тебе лет в жизни". После того, что ты съешь в эту ночь, тебе вообще жить два дня останется...
Об Украине
Во время Олимпийских игр в Турине особенно сильно плакали спортсмены из Украины. Они смотрели на олимпийский огонь и думали: "Как можно так нерационально расходовать природный газ?"
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