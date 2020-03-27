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Далай-лама предсказал России великое будущее

Далай-лама предсказал России великое будущее
Фото: pixabay.com
Тибетский лидер считает, что наша страна станет главной державой мира

В непростое для всех время, вызванное пандемией коронавируса и экономическим кризисом, люди надеются на скорый благоприятный исход, поэтому все чаще обращаются к пророчествам. Ответы на вопросы о будущем некоторые ищут в предсказаниях известных мудрецов и ясновидящих. О том, что ждет Россию в ближайшие несколько лет, рассказывал и Далай-лама XIV. В Сети вновь вспомнили, что предвещал лидер тибетского народа.

С пророчеством о России Далай-лама выступил еще в 2017 году. По его словам, наша страна связывает восточную и западную цивилизации. В будущем же Россия может стать главной державой мира, так как изменит ситуацию на всей планете к лучшему, пишет "Аргументы недели".

Тибетский буддист также предсказал мир на Земле, который, по его словам, наступит в течение ближайших 20 лет, но лишь с одним условием. Человечество будет жить в гармонии, если продолжит развивать образование и науку, передает "Сегодня".

Далай-лама XIV считает, что в России случится еще одно значимое событие. Тибетский лидер рассказал журналистам, что его ближайшее воплощение может произойти в одной из республик нашей страны, сообщает "Интерфакс".

Далай-лама ранее высказывался и о конце света, который должен был случиться в 2012 г. Духовный лидер заявлял еще за два года до предполагаемого апокалипсиса, что в пророчество индейцев Майя не верит, и оказался прав.

Ранее о будущем России говорила и болгарская ясновидящая Ванга. По словам прорицательницы, именно наша страна спасет мир от коронавируса.

Карина СИРАЗОВА

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Дурeнь думкую багатіє. Россию ждет распад в 2025, а окурка моль путина ГААГСКИЙ требунал.
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