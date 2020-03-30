Злоумышленники продают лекарства от имени телеведущего

Интернет-мошенники без разрешения российских знаменитостей использовали их образы для обмана тысяч людей. Киберперступники создавали сайты, на которых звезды якобы рекламировали лекарственные препараты по низкой цене.

Андрей Малахов поделился, что с юристами заблокировал множество сайтов, где с помощью его фотографий и видео продавали мазь, помогающую от ряда болезней. Ведущий признался, что борьба стала успешной только когда он начал на личных ресурсах рассказывать о мошенничестве.

Доктор Александр Мясников тоже оказался жертвой преступников: врачу пришлось доказывать, что он не имеет права что-либо рекламировать, сообщает в своем расследовании Леонид Закошанский.

Певец Стас Пьеха рассказал журналисту, что неизвестные создали специальный портал, где рекламировали способы избавиться от зависимостей от лица артиста. Мошенники использовали его цитаты и отрывки из интервью.

С подобной проблемой столкнулся и Борис Корчевников: в Интернете распространился ролик, где Корчевников якобы рекламирует средство от диабета.

Ранее "Утро" рассказало, что мошенники обманывают граждан с помощью коронавируса.