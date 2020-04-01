Избавиться от проблем с простатой и повысить тестостерон помогут травяные сборы

С возрастом от импотенции страдают все больше мужчин. Причем влияет на проблему множество факторов: питание, вредные привычки, спорт и даже психическое состояние. Поддерживать мужскую силу поможет специальный травяной чай – это народное средство спасает от проблем с эрекцией уже не одно поколение.

Особые чаи влияют на здоровье только мужчин: они полезны для потенции, помогают вырабатывать тестостерон и избавиться от проблем с простатой, сообщает автор Яндекс.Дзен-канала "Балканский знахарь".

Одним из таких напитков считается мурсальский чай, который растет в Болгарии. Две – три недели ежедневного употребления "болгарской виагры" укрепят здоровье организма, уверяет автор блога. Такой напиток запустит естественную выработку тестостерона и усилит потенцию.

Для профилактики простатита автор Яндекс.Дзен-канала "Балканский знахарь" советует пить монастырский чай. Зверобой, женьшень, пион, почки березы, солодка, иван-чай, шиповник и множество других трав в его составе нормализуют работу всей мочеполовой системы и избавят от интимных проблем.

Специалисты напоминают, что народные средства не могут стать полноценным лечением любых заболеваний, их можно употреблять лишь в комплексе и только после консультации врача.

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