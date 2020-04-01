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Квашеная капуста и рыбий жир: какие продукты укрепляют иммунитет

Квашеная капуста и рыбий жир: какие продукты укрепляют иммунитет
Фото: www.globallookpress.com
Простая еда помогает в борьбе с инфекциями

Чтобы поддержать организм во время распространения инфекционных заболеваний, в ежедневный рацион надо включить несколько привычных продуктов. Они укрепляют иммунитет и наполняют организм энергией. 

В квашеной капусте содержится большое количество витамина С, который помогает восстанавливать силы быстрее во время болезней. В 100 гр капусты может быть суточная норма микроэлементов для взрослого человека. 

Рыбий жир включает в себя сразу несколько полезных веществ: витамин D и омега-3 жирные кислоты. Лекарственный жир укрепляет суставы, он полезен для мозга и зрения. Его можно получить из морской рыбы или купить в виде капсул в аптеке. 

Несколько столовых ложек меда в день укрепляют иммунитет, оказывают противовоспалительное и бактерицидное действие, сообщает автор канала "Ракушка" в "Яндекс Дзен". 

Имбирь оказывается наибольшее действие во время воспалительных процессов, он активирует иммунитет и ускоряет процессы метаболизма. Его можно употреблять в виде имбирного чая или в качестве приправы к основным блюдам. 

Во время распространения COVID-19 цена на имбирь взлетела в десятки раз.

Однако стоит помнить, что народные средства лучше употреблять после консультации с врачом – чтобы избежать проблем. 

Ранее "Утро" сообщило о салате, который укрепит иммунитет во время пандемии коронавируса.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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