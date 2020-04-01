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Одна ягода поможет от гипертонии: рецепт лечебной настойки

Одна ягода поможет от гипертонии: рецепт лечебной настойки
Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Народный напиток понизит артериальное давление

Калина в сочетании с медом помогут бороться с проблемами сердечно-сосудистой системы и гипертонией. Полезные свойства продуктов раскрываются в настойке, которую легко приготовить. Ягода содержит в себе витамины A и C.

Перед приемом настойки с калиной и медом нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Людям, склонным к аллергическим реакция на продукты, нельзя употреблять напиток, сообщает автор канала "Пчела & Человек" в "Яндекс Дзене". 

Ингредиенты для настойки с калиной и медом: калина – 200 г, мед – 100 г, кипяченая вода. 

Приготовление настойки с калиной и медом

Калину нужно промыть и переложить в отдельную чашку, где ягоды надо растолочь, пока они не дадут сок. Получившуюся массу помещаем в термос, перешиваем вместе с медом и заливаем кипяченой водой. Температура воды должна достигать максимум 40°C, иначе мед потеряет полезные свойства. 

Настойку против гипертонии можно употреблять один раз в день в любое время. 

Ранее "Утро" поделилось рецептом отвара из дуба для потенции.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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