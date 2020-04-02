Шутки на злобу дня от "Утра" для тех, кто на карантине

1. Парень, читая последние новости о коронавирусе и курсах валют (задумчиво):

– Может быть, весь этот кошмар начался из-за того, что год назад я не переслал то сообщение еще десяти людям?

2. На днях сообщалось, что во всем мире из-за пандемии коронавируса и самоизоляции резко выросло число разводов. Видимо, многие не задумывались, что после свадьбы придется жить со своей второй половиной в одной квартире так долго.

3. После того как я в третий раз протер айфон спиртом, Siri попросила соленый огурец на закуску.

4. Доллар пробил психологическую отметку – всем после вспышки коронавируса уже наплевать, сколько он стоит.

5. В нашем подъезде есть только одна собака. Сегодня она погуляла уже 15 раз.