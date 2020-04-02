Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Смех – отличное оружие: пятерка лучших анекдотов

Смех – отличное оружие: пятерка лучших анекдотов
Фото: pixabay.com
продолжениеПредприятия Росатома подключились к стерилизации медицинских масок
Шутки на злобу дня от "Утра" для тех, кто на карантине

1. Парень, читая последние новости о коронавирусе и курсах валют (задумчиво):

– Может быть, весь этот кошмар начался из-за того, что год назад я не переслал то сообщение еще десяти людям?

2. На днях сообщалось, что во всем мире из-за пандемии коронавируса и самоизоляции резко выросло число разводов. Видимо, многие не задумывались, что после свадьбы придется жить со своей второй половиной в одной квартире так долго.

3. После того как я в третий раз протер айфон спиртом, Siri попросила соленый огурец на закуску.

4. Доллар пробил психологическую отметку – всем после вспышки коронавируса уже наплевать, сколько он стоит.

5. В нашем подъезде есть только одна собака. Сегодня она погуляла уже 15 раз.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 2 апреля: пять знаков ждет успех

Точный и правдивый астрологический прогноз на 2 апреля 2020 года

СМИ: Карантин затянется еще на неделю

Режим самоизоляции будет действовать минимум до 12 апреля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей