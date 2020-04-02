Комику было 78 лет

Британский комик шотландского происхождения Эдди Лардж (Макгиннис) скончался от инфекции, вызванной китайским вирусом. Артист умер в больнице, куда его доставили с подозрением на сердечную недостаточность.

"С большим прискорбием мама и я вынуждены сообщить, что мой отец, Эдвард Макгиннис, умер сегодня утром", – написал сын ушедшего из жизни комика Райан Макгиннис на своей странице в "Фейсбук", информирует ТАСС.

Напомним, что Эдди Лардж был ведущим юмористического шоу на BBC, которое шло с 1978 по 1991 гг. Во времена наибольшей популярности программа "Little and Large" собирала у экрана одновременно по 15 миллионов зрителей.







