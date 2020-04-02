13-летний мальчик скончался в больнице

В Кении подросток погиб после выстрела полицейского. Мальчик играл на балконе собственного дома, сотрудники полиции посчитали, что это является нарушением карантина по коронавирусу.

13-летний мальчик получил ранение в живот, передает Daily Mail. Ребенка доставили в больницу, где он скончался.

Сообщается, что сейчас идет расследование трагического происшествия. Не исключается версия случайного выстрела.

Ранее "Утро" рассказало, что российская журналистка угасла за неделю от COVID-19.