Болгарская ясновидящая открыла способ борьбы с COVID-19
В России есть пословица – "Гром не грянет – мужик не перекрестится". Это касается не только мелких происшествий в жизни каждого из нас, но и крупных проблем, с которыми приходится бороться все страной или даже всем миром.
Одной из таких напастей стал коронавирус, о котором предупреждали будущие поколения еще алхимики и провидцы Средневековья. В стороне не осталась и Ванга. Болгарская ясновидящая рассказывала, что неизвестная зараза придет с Востока, от нее люди будут умирать прямо на улицах. Однако никто из современников ясновидящей не обратил внимания на ее слова.
Ванга дала совсем тем, кто хочет защититься от распространения китайской заразы. Достаточно верить в Бога и усердно молиться, тогда хворь обойдёт вас стороной, сообщает портал "Курьер-среда".
Ранее "Утро" писало о том, что Ванга рассказала о страшных последствиях коронавируса.
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