Болгарская ясновидящая обещала людям новую катастрофу после пандемии

Ванга предсказала, что после победы над COVID-19 на Землю придет "великий голод". Прорицательница считала, что с вирусом поможет справиться лекарство из кедровых шишек.

Чтобы справиться с голодом, который болгарская прорицательница предсказала человечеству, людям придется объединить усилия, сообщает Nicstyle.ru.

Ванга считала, что с коронавирусом справится Россия: по словам ясновидящей, спасение от "желтой чумы" найдут на территории страны. Прорицательница считала, что Россия останется сильной и процветающей после проблем начала 2020 года.

Еще в прошлом веке болгарская предсказательница рассказывала о распространении неизвестного вируса, который должен был возникнуть в Африке. Согласно предсказаниям Ванги, вакцину от COVID-19 создадут в течение года.

Ранее "Утро" рассказало, что пугающие предсказания о COVID-19 сбылись.