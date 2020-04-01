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Ванга предсказала страшные последствия коронавируса

Ванга предсказала страшные последствия коронавируса
Фото: Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеВ Италии отмечены странные случаи смертей от коронавируса
Болгарская ясновидящая обещала людям новую катастрофу после пандемии

Ванга предсказала, что после победы над COVID-19 на Землю придет "великий голод". Прорицательница считала, что с вирусом поможет справиться лекарство из кедровых шишек. 

Чтобы справиться с голодом, который болгарская прорицательница предсказала человечеству, людям придется объединить усилия, сообщает Nicstyle.ru. 

Ванга считала, что с коронавирусом справится Россия: по словам ясновидящей, спасение от "желтой чумы" найдут на территории страны. Прорицательница считала, что Россия останется сильной и процветающей после проблем начала 2020 года. 

Еще в прошлом веке болгарская предсказательница рассказывала о распространении неизвестного вируса, который должен был возникнуть в Африке. Согласно предсказаниям Ванги, вакцину от COVID-19 создадут в течение года. 

Ранее "Утро" рассказало, что пугающие предсказания о COVID-19 сбылись. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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