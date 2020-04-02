Москвич скончался от коронавируса
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Погибшему было всего 39 лет
В Москве скончался мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией. Результат анализа на коронавирус у погибшего был положительным.
Ему было всего 39 лет, сообщает Оперативный штаб столицы. Пациент находился на искусственной вентиляции легких в течение трех дней. Кроме коронавируса у мужчины было найдено несколько хронических заболеваний.
Напомним, что на данный момент в Москве зарегистрировано 2475 случаев коронавируса, 140 человек выздоровели. Число пациентов, которые погибли от китайской инфекции, выросло до 20.
Ранее "Утро" сообщило, что карантин в столице продлили до конца апреля.
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