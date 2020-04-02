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Москвич скончался от коронавируса

продолжениеСобянин отложил введение пропускного режима 
Погибшему было всего 39 лет

В Москве скончался мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией. Результат анализа на коронавирус у погибшего был положительным. 

Ему было всего 39 лет, сообщает Оперативный штаб столицы. Пациент находился на искусственной вентиляции легких в течение трех дней. Кроме коронавируса у мужчины было найдено несколько хронических заболеваний. 

Напомним, что на данный момент в Москве зарегистрировано 2475 случаев коронавируса, 140 человек выздоровели. Число пациентов, которые погибли от китайской инфекции, выросло до 20. 

Ранее "Утро" сообщило, что карантин в столице продлили до конца апреля. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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