Погибшему было всего 39 лет

В Москве скончался мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией. Результат анализа на коронавирус у погибшего был положительным.



Ему было всего 39 лет, сообщает Оперативный штаб столицы. Пациент находился на искусственной вентиляции легких в течение трех дней. Кроме коронавируса у мужчины было найдено несколько хронических заболеваний.

Напомним, что на данный момент в Москве зарегистрировано 2475 случаев коронавируса, 140 человек выздоровели. Число пациентов, которые погибли от китайской инфекции, выросло до 20.

Ранее "Утро" сообщило, что карантин в столице продлили до конца апреля.