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Из-за вспышки COVID-19 в Москве закрыли все парки и зоны отдыха

Из-за вспышки COVID-19 в Москве закрыли все парки и зоны отдыха
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Введенные ранее ограничения продлят до 1 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что жители города продолжат оставаться в самоизоляции до начала мая 2020 года. В столице сложилась самая сложная ситуация с коронавирусом по стране, уточнил мэр. 

Сергей Собянин отметил в опубликованном на личном портале документе, что москвичи добросовестно выполняют предписания по нахождению дома. 

Мэр Москвы подчеркнул, что до 1 мая запрещено посещение 55 парков, зон отдыха и исторических усадеб. Магазины непродовольственных товаров, спортивные клубы и рестораны останутся закрытыми до 1 мая. Аптеки и пункты продажи продуктов и товаров первой необходимости продолжат работу. 

Срок действия неиспользованных проездных билетов на общественном транспорте продлят после 1 мая в том случае, если владелец совершил не более шести поездок во время самоизоляции. То же правило коснется действия оплаченных студенческих и школьных проездных.

Ранее "Утро" рассказало о новой статистике зараженных коронавирусом в России.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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