Введенные ранее ограничения продлят до 1 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что жители города продолжат оставаться в самоизоляции до начала мая 2020 года. В столице сложилась самая сложная ситуация с коронавирусом по стране, уточнил мэр.

Сергей Собянин отметил в опубликованном на личном портале документе, что москвичи добросовестно выполняют предписания по нахождению дома.

Мэр Москвы подчеркнул, что до 1 мая запрещено посещение 55 парков, зон отдыха и исторических усадеб. Магазины непродовольственных товаров, спортивные клубы и рестораны останутся закрытыми до 1 мая. Аптеки и пункты продажи продуктов и товаров первой необходимости продолжат работу.

Срок действия неиспользованных проездных билетов на общественном транспорте продлят после 1 мая в том случае, если владелец совершил не более шести поездок во время самоизоляции. То же правило коснется действия оплаченных студенческих и школьных проездных.

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