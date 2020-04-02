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Сотни зараженных: озвучена новая статистика по коронавирусу в России

Сотни зараженных: озвучена новая статистика по коронавирусу в России
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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За сутки умерли 6 человек

В России COVID-19 заразился 771 человек. В Москве – 595 случаев. При этом за сутки от коронавируса погибли шестеро больных. Об этом сообщает московский оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 29 регионах России. В целом по стране за все время пандемии скончались 30 человек. На 2 апреля в России 3548 зараженных коронавирусом. Медикам удалось вылечить от инфекции из Китая 235 человек, говорится в сообщении.

Как ранее писало "Утро",COVID-19 все чаще выявляют у молодых людей в возрасте от 18 до 40 лет. Заражаются даже дети. Более того, как стало известно сегодня, в Москве родился ребенок с коронавирусом. У его матери ранее подтвердили COVID-19. Сейчас женщина вместе с новорожденным лежит в одной из столичных больниц, где лечат больных с коронавирусом.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гарри
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Любители плевать на карантин которые не желают сидеть дома и заражаются, ну и конечно туристы раносчики.
Вячеслав Москва
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Чем больше будет выявлено инфицированных, тем у здоровых людей будет меньше шансов заразиться.
Антифашист
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За прошедшие сутки, вооружённые формирования Украины ДВАДЦАТЬ ДВА раза нарушили режим прекращения огня.
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